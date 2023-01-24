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Президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся в Києві з Зеленським: подробиці

24 січня, 2023 вiвторок
15:40
Світ президенти України та Фінляндії, зустріч у Києві 24 січня 2023 року

В Україну з неанонсованим візитом 24 січня прибув президент Фінляндії Саулі Нійністе. Під час зустрічі з Зеленським вони обговорили оборонну співпрацю, захист української енергетики, взаємодію в європейських структурах та інші питання

Про це повідомили в Офісі президента України.

Володимир Зеленський розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі з очільником Фінляндії вони "детально та плідно обговорили оборонну співпрацю, захист української енергетики, взаємодію у європейських структурах, регіональну безпеку, українську формулу миру та інші питання, від яких безпосередньо залежить безпека України, Фінляндії та всієї Європи".

«Я дякую Фінляндії за незмінну принципову підтримку наших оборонних зусиль, санкційного тиску на Росію, міжнародної активності, спрямованої на притягнення Росії до відповідальності за її терор», – зазначив Глава Української держави.  

Володимир Зеленський акцентував, що Україну та Фінляндію поєднують уже 12 пакетів оборонної допомоги та взаємодія у відновленні української енергетики після російських ударів, і висловив подяку за це.

Крім того, як зауважив Президент України, він і Саулі Нііністьо продовжують обговорення підготовки 10-го пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації.

«Дуже важливо, щоб міжнародні зусилля були спрямовані й на недопущення будь-яких спроб Росії та пов'язаних із нею осіб обійти санкційний тиск. Маємо працювати над цим разом», – сказав він.  

Володимир Зеленський також поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті, плани Росії на найближчий час.

«Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – зазначив Президент України.

Під час зустрічі лідери приділили увагу можливості долучення Фінляндії до реалізації конкретних пунктів української формули миру.

«Ми вже працюємо разом у питанні продовольчої безпеки – Фінляндія долучилася до нашої ініціативи Grain from Ukraine, і я вдячний за це. Так само можемо працювати й над реалізацією інших пунктів нашої формули», – зауважив Глава Української держави.

Окремо сторони торкнулися питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Почув дуже важливі для України слова підтримки», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Саулі Нііністьо розповів, що сьогодні мав нагоду відвідати Бородянку та Бучу на Київщині, де побачив сліди жорстокості російських загарбників і страждання українського народу.

Він також зазначив, що мав змогу поспілкуватися з батьком і сином – колишнім ветеринаром і студентом, які нині в ТрО, і був вражений тим, що боронити Україну стають звичайні люди.

«Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу», – наголосив лідер Фінляндії. 

За словами Саулі Нііністьо, його країна постійно підтримує Україну й надала допомогу майже на 600 млн євро. Крім того, Фінляндія підтримує українське громадянське суспільство, передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, а також прихистила близько 50 тисяч громадян України.

Президент Фінляндської Республіки висловив переконання, що, крім надання цієї допомоги та підтримки санкцій, необхідно протистояти російським наративам.

«Щоб люди знали, що діється, де правда», – резюмував він.

Про це повідомили в телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нійністе. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу", - написав Зеленський.

У Києві відбулася зустріч глав України та Фінляндії. 

"Сьогодні я зустрівся з президентом України Зеленським у Києві. Ми обговорили поточну ситуацію російсько-агресорської війни та підтримку, якої потребує Україна", - написав глава Фінляндії у твіттері.

Він додав, що в Києві підтвердив "тверду та непохитну підтримку Фінляндією України стільки, скільки буде потрібно".

  • 20 січня Фінляндія анонсувала надання 12-го пакета військової допомоги Україні на суму понад €400 млн

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