Фінляндія оголосила про 12 пакет військової допомоги Україні на суму понад €400 млн

Про це мовиться на сайті міноборони Фінляндії.

Зазначається, що таке рішення ухвалив президент країни Саулі Нііністьо 19 січня після пропозиції уряду. За оцінками, пакет вартує більш як €400 млн.

"Україна все ще потребує підтримки в оборонній боротьбі. Набір обладнання, який буде відправлено зараз, явно найбільший, з раніше доставлених. Фінляндія постачає Україні важке озброєння та боєприпаси", - заявив міністр оборони Мікко Савола.

Усі деталі про озброєння, яке прямує до України, поки не розголошують з міркувань безпеки. Однак стверджується, що перелік складався, враховуючи потреби ЗСУ та ресурси Фінляндії.

Нагадаємо, США завершують розробку великого пакета військової допомоги Україні, об'єм якого може сягнути $2,6 млрд.

Уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.

Пентагон звернувся до збройних сил США у Південній Кореї (USFK) з проханням передати для підтримки України частину свого обладнання.

Уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував передачу Україні 600 ракет Brimstone, які може бути застосовано проти масових скупчень бронетехніки ворога.

19 січня на засіданні ради зовнішньої політики у Данії вирішили передати Україні артилерійські системи - 19 французьких гаубиць CAESAR.

Литва виділила новий пакет військової допомоги Україні, куди зокрема увійшли два потужні багатоцільові вертольоти Мі-8.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень.

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