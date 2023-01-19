Велика Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone

Про це пише The Guardian.

Міністр зазначив, що Британія розблокувала низку пакетів військової допомоги за останній рік і "йде далі" передачею Україні ескадрона основних бойових танків Challenger 2.

За його словами, Британія також надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоби допомогти Україні домінувати на полі бою", - сказав очільник міноборони Великої Британії.

Brimstone - це ракета класу земля-земля або повітря-земля, розроблена консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних сил. Їх може бути застосовано проти масових скупчень бронетехніки противника. Після виходу із пускової установки ракетний двигун розганяє ракету до надзвукової швидкості. Цей двигун має короткий час горіння та дуже низький рівень димоутворення, забезпечуючи дуже незначний зоровий та інфрачервоний слід, що зводить до мінімуму можливість виявлення ракети ворогом.

Раніше стало відомо, що Україна отримає 14 одиниць британських танків Challenger 2.

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