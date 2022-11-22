В Укренерго сказали, якими будуть графіки відключень за відсутності ударів РФ

Про це на брифінгу 22 листопада повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"Робимо важливу примітку, що за умови відсутності нових масованих ракетних ударів очікуємо, що ситуація буде стабільною і відключення електроенергії споживачам відбуватиметься в плановому/помірному режимі та вкладатимуться в наш чотиригодинний режим, який ми, як енергетична галузь, прийняли в цьому сезоні", - зазначив він.

За його словами, графіки, які діють зараз, пов'язані з дефіцитом електроенергії, який виник після ударів РФ.

В Укренерго розповіли, що Україна зазнала 6 масованих атак на енергосистему, внаслідок чого майже не лишилось неушкоджених ТЕС, ГЕС та вузлових підстанцій.

Президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки зазначив, що забезпечення роботи енергетичної інфраструктури взимку буде нелегким, проте Україна впорається з цим.

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