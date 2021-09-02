В Умані через початок святкування Рош га-Шана чергують більше 100 рятувальників, - ДСНС

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.



Угрупування рятувальників підсилене 29 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.



В місцях компактного проживання прочан організоване чергування 10 стаціонарних постів.



У період з 2 по 9 вересня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош га-Шана. Очікується, що кількість прочан, які цього року приїдуть до Умані, складе близько 50 тисяч хасидів.

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