В Умані через початок святкування Рош га-Шана чергують більше 100 рятувальників, - ДСНС
В Умані розгорнули зведений загін рятувальників для забезпечення пожежної та техногенної безпеки
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
Угрупування рятувальників підсилене 29 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.
В місцях компактного проживання прочан організоване чергування 10 стаціонарних постів.
У період з 2 по 9 вересня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош га-Шана. Очікується, що кількість прочан, які цього року приїдуть до Умані, складе близько 50 тисяч хасидів.
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