В Умані до приїзду хасидів на Рош га-Шана провели антитерористичні навчання

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За легендою тренувань, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.



Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн.



Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних.



Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу".

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