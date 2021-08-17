В Умані до приїзду хасидів на Рош га-Шана провели антитерористичні навчання
Служба безпеки України в Черкаській області провела планові тренування у межах підготовки до щорічного святкування юдеями Рош га-Шана
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За легендою тренувань, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.
Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн.
Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних.
Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу".
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