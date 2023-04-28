В Умані визначили місця відселення постраждалих унаслідок ракетного удару ворога
Уманська міська рада визначила локації, куди відселять людей, які постраждалих унаслідок російського ракетного удару. Спеціалісти працюють на місці
Про це інформує міська голова Умані Ірина Плетньова.
"Соціальні служби проводять опитування постраждалих, кому із мешканців потрібна така допомога, кому потрібно виселення", - розповіда Плетньова.
Комісія проводитиме обстеження Комарова, 25 та сусідніх будинків, будуть оформлені акти постраждалих і майна, яким потрібне відновлення.
"Ми найближчим часом постараємося, щоб люди не залишалися з відкритими вікнами й ті, хто залишилися без житла не опинилися на вулиці", - наголосила міська голова.
Повідомляється, для того, щоб отримати допомогу необідно звернутися в ліцей №5. Там також організували надання медичної допомоги, харчування та теплих речей для постраждалих.
Фото: Ірина Плетньова
Міськрада обіцяє виділити кошти постраждалим жителям.
- Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинули 10 людей, 17 травмовані.
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