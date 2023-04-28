Про це інформує міська голова Умані Ірина Плетньова.

"Соціальні служби проводять опитування постраждалих, кому із мешканців потрібна така допомога, кому потрібно виселення", - розповіда Плетньова.

Комісія проводитиме обстеження Комарова, 25 та сусідніх будинків, будуть оформлені акти постраждалих і майна, яким потрібне відновлення.

"Ми найближчим часом постараємося, щоб люди не залишалися з відкритими вікнами й ті, хто залишилися без житла не опинилися на вулиці", - наголосила міська голова.

Повідомляється, для того, щоб отримати допомогу необідно звернутися в ліцей №5. Там також організували надання медичної допомоги, харчування та теплих речей для постраждалих.

Фото: Ірина Плетньова

Міськрада обіцяє виділити кошти постраждалим жителям.