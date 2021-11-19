В Уругваї звільнили тренера-рекордсмена, який очолював футбольну збірну з 2006 року
Оскар Табарес залишив посаду головного тренера збірної Уругваю з футболу, в якій працював з 2006 року
Про це повідомляє офіційний сайт Уругвайської асоціації футболу.
"Ми наголошуємо, що це рішення не перекреслює важливий внесок Табареса у розвиток уругвайського футболу. Ми вітаємо і визнаємо серйозні досягнення, досягнуті за ці 15 років. За цей час Уругваю вийшов на лідируючі позиції у світовому футболі", – йдеться у заяві Уругвайської асоціації футболу.
В останньому матчі Уругвай сенсаційно програв Болівії (0:4) - це 4 поразка команди поспіль. Збірна посідає 7-е місце у кваліфікації ЧС-2022.
Оскар Табарес керував збірною Уругваю з 2006 року. Під його керівництвом команда провела 234 матчі, і це як мінімум на 67 ігор більше, ніж у будь-якого іншого тренера світу, який очолював збірну.
За свою кар'єру 74-річний Табарес також встиг попрацювати в італійських "Мілані" та "Кальярі", іспанському "Ов'єдо", аргентинській "Боці Хуніорс" та в інших менш відомих командах.
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