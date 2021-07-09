В уряді Німеччині назвали "центральним" питання збереження транзиту газу Україною після запуску "Північного потоку-2"

Про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу, передає Укрінформ.

"Для нас центральне значення має питання збереження Україною статусу країни-транзитера газу і після запуску "Північного потоку-2", - запевнив речник.

Він сподівається, що Росія і Україна будуть дотримуватися транзитного договору і згодом пролонгують його.

За його словами, країна продовжує переговори з США щодо "ПП-2".

Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"

На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Євросоюз має гарантувати транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЄС має можливість обмежити поставки газу "Північним потоком-2"