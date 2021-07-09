В уряді Німеччині назвали "центральним" питання збереження транзиту газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
Німеччина зацікавлена, щоб Україна залишилась транзитером газу незалежного від запуску газопроводу "Північний потік-2"
Про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу, передає Укрінформ.
"Для нас центральне значення має питання збереження Україною статусу країни-транзитера газу і після запуску "Північного потоку-2", - запевнив речник.
Він сподівається, що Росія і Україна будуть дотримуватися транзитного договору і згодом пролонгують його.
За його словами, країна продовжує переговори з США щодо "ПП-2".
- Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
- На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Євросоюз має гарантувати транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЄС має можливість обмежити поставки газу "Північним потоком-2"
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