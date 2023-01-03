В уряді обіцяють індексацію пенсій у 2023 році

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в ефірі телемарафону.

"Тоді (у січні – ред.) буде розраховуватися рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні", - зазначила представниця уряду.

Жолнович додала, що кабмін знайде кошти для березневої індексації пенсій.

Нагадаємо, економісти прогнозують, що у 2023 році інфляція в Україні може вирости на 2-3%.

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