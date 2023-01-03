В уряді обіцяють індексацію пенсій у 2023 році
Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень, після того, як стане відомо, яким є рівень інфляції
Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в ефірі телемарафону.
"Тоді (у січні – ред.) буде розраховуватися рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні", - зазначила представниця уряду.
Жолнович додала, що кабмін знайде кошти для березневої індексації пенсій.
- Нагадаємо, економісти прогнозують, що у 2023 році інфляція в Україні може вирости на 2-3%.
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