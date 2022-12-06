В уряді оновили перелік тимчасово окупованих територій, мешканцям яких виплачуватимуть допомогу

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Йдеться про територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом наразі у переліку 331 громада.

Оновлений перелік громад, на основі якого здійснюватимуть виплати усім внутрішньо переміщеним особам, затверджено відповідно до наказу Мінінтеграції від 17 листопада 2022 року. Однак сам перелік не є фіксованим та регулярно актуалізується.

Зазначається, що такий перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Громадянам, які зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але громада яких відсутня в цьому переліку, рекомендується звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Національна сервісна служба проводитиме вибіркові перевірки фактичного місця проживання чи перебування внутрішньо переміщених осіб.

Мінінтеграції спільно з продовольчою програмою ООН відправили гуманітарну допомогу більш як 5 тис. маломобільних переселенців, які зараз живуть у спеціалізованих установах.

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