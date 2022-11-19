Мінреінтеграції доставило понад 100 тонн продуктів маломобільним переселенцям

Про це мовиться в телеграмі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відомо, що нині триває спільна гуманітарна місія Мінреінтеграції та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Установи забезпечують продуктовими наборами заклади, де живуть маломобільні внутрішньо переміщені особи, яких евакуювали з небезпечних регіонів.

Міністерство звітує, що доставлено понад 100 тонн продуктів для близько 5 тисяч громадян, які живуть в 150 спеціалізованих установах.

"Так, соціальні та медичні заклади Івано-Франківської, Хмельницької та Вінницької областей, де знайшли прихисток старенькі та маломобільні люди, отримали понад 100 тонн допомоги. Найближчим часом продукти доставлять відповідним закладам Закарпаття й Житомирщини", - мовиться в тексті пресслужби.

Нагадаємо,17 листопада "Еспресо.Захід" повідомило, що в "Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича" збудують 11 модульних будиночків для внутрішньо переміщених осіб

Днем пізніше, 18 листопада, уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції про забезпечення громадян, які евакуювалися з районів активних бойових дій, житлом в санаторних закладах за кошти держбюджету.

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