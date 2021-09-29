В усіх школах України провели Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру
29 вересня в усіх українських школах відбувся Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.
"Національний урок пам’яті покликаний сприяти формуванню стійкого негативного ставлення громадян до фактів дискримінації, зневаги до людської гідності та зазіхань на право на життя", - йдеться у повідомленні.
Урок мав на меті розкрити сутність трагедії Голокосту в Україні та висвітлити тему розстрілів у Бабиному Яру.
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