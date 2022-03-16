В усьому світі відбувається "полювання" на російських олігархів, - Кулеба
Життя стає складним не лише для звичайних росіян, але й для їхніх олігархів
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Еспресо. TV.
"В Вчора ми отримали нові економічні санкції ЄС, також деякі персональні санкції з боку США. Дуже непогано просуваємося в цьому напрямку. Тиск на Росію стає все щільнішим. Бачимо з російських новин, що життя в РФ стає все гірше і гірше. Заслужили, а буде ще гірше. В усьому світі відбувається "полювання" на російських олігархів. Вони відчайдушно переганяють свої яхти та літаки, шукаючи місце для їхнього прихистку. Ми працюємо з країнами, щоб мінімізувати шляхи обходу санкцій для Росії", - сказав Кулеба.
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