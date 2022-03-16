У Путіна обурені конфіскацією активів російських олігархів за кордоном, називаючи це "бандитизмом"

Про це він, за повідомленням російського Інтерфакс, розповів на брифінгу, інформує Еспресо.TV

"На жаль, багато провідних підприємців нашої країни, які, по суті, є міжнародними підприємцями – тому що їхні компанії діють по всьому світу і мають абсолютний міжнародний статус – звичайно, те, що колективний Захід витворює щодо них, ніяк не по-іншому не назвеш як бандитизмом на державному рівні", - сказав він на брифінгу.

За його словами, на Заході заарештують літаки росіян, конфіскують їхнє майно.

"Це чітко демонструє крах святості приватної власності та приватного бізнесу, демонструє небезпеку ведення бізнесу там. Це справді так", - констатував Пєсков.

Він також запевнив, що діалог влади, зокрема президента, з представниками бізнесу продовжиться, незважаючи на санкції.

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