В Узбекистані забажали, щоб Шевченко очолив їхню збірну
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко міг очолити збірну Узбекистану
Про це повідомляє "Профутбол Digital".
За інформацією джерела, Асоціація футболу Узбекистану розглядала варіант із запрошенням Андрія Шевченка на посаду головного тренера своєї збірної.
Проте врешті-решт узбекистанці зуміли домовитись зі словенцем Сречко Катанцем, який підписав з АФУ контракт до 2025 року.
Збірна Узбекистану займає 83-е місце в рейтингу ФІФА, команда вже втратила шанси на вихід у фінальну частину ЧС-2022.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 18 серпня Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу.
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