В Японії 18-річний курсант застрелив двох військових на полігоні

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що 18-річний кандидат на службу в сили самооборони Японії відкрив стрілянину з автоматичної гвинтівки невдовзі після початку навчань, приблизно о 9-й ранку.

Трьох поранених госпіталізували до лікарні, двоє з них померли. Про стан третього постраждалого поки не повідомляється.

Стрільця затримали, зараз ним займається поліція.