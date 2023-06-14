В Японії 18-річний курсант застрелив двох військових на полігоні
Внаслідок стрілянини, яку влаштував курсант на тренувальному полігоні в японському місті Гіфу, загинули двоє японськх військових
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що 18-річний кандидат на службу в сили самооборони Японії відкрив стрілянину з автоматичної гвинтівки невдовзі після початку навчань, приблизно о 9-й ранку.
Трьох поранених госпіталізували до лікарні, двоє з них померли. Про стан третього постраждалого поки не повідомляється.
Стрільця затримали, зараз ним займається поліція.
- Схожий інцидент стався 13 квітня в північному прикордонному штаті Пенджаб, Індія. Тоді в казармі на військовій базі сталася стрілянина, внаслідок чого четверо солдатів загинули від поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.83
Купівля 36.83Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе