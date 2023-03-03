В Японії перебуває понад 2000 українських біженців, - дипломат Кенʼічіро
Посол Асоціації за мир у світі при ООН (UNWPA) Оку Кен’ічіро повідомив, що на території Японії перебуває понад 2000 українських біженців
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, Японія прийняла понад 2000 українських біженців. Ми розуміємо, що половині з них дуже важко ще користуватись японською мовою. Проте понад 65% українських біженців хочуть залишатись у Японії навіть трішки довше і планують вивчати японську мову та культуру", - розповів Кенʼічіро.
Дипломат наголосив, що Японія надає потужну гуманітарну та фінансову допомогу
"Японія надає потужну гуманітарну допомогу Україні. Також ми хочемо надати можливість українцям долучитись до нашого ринку праці. Наша головна мета полягає в тому, щоб українці в Японії змогли отримати необхідний досвід, яким змогли б поділитись в Україні. До того ж Японія виділяє потужну фінансову допомогу Україні. Ми передали Україні понад 7$ млрд фінансової допомоги", - додав він.
- 20 лютого прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про намір уряду виділити Україні ще $5,5 млрд на відновлення пошкодженої російськими окупантами інфраструктури
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