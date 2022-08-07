В "зернову" угоду з початку закладалась можливість зриву Росією, - експерт-міжнародник Краєв
Росіяни погодились на угоду щодо експорту українського зерна з тією умовою, що вони матимуть можливість її порушити в будь-який момент
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
"В цю угоду з самого початку закладалась можливість Росією її зірвати. Тут питання, коли, на думку, Путіна настане час провокувати та звинуватити в кінці Україну чи Захід. Ця угода, будучи відкритою в багатьох трактуваннях і будучи залежною від "доброї волі" Кремля, вона створює для РФ можливості для використання суден чи проходів в Чорному морі, або того, що Росія фактично контролює потенційним обстрілом усю акваторію", - зазначив він.
На його думку, Росія може використати цю угоду в будь-який момент.
"Якщо вони умовно побачать, що Україна не хоче приймати певні переговорні позиції або якщо їм потрібно буде змусити світ до певних поступок, вони можуть у будь-який момент почати обстрілювати цей коридор, і ця "дорога життя" стане "дорогою смерті". Росіяни погодились на цю угоду лише за умови, що вони зможуть за допомогою зброї впливати на цей процес і вони свого досягли", - підсумував Краєв.
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