В зоні ООС кількість порушень режиму тиші зросла на третину, порівняно з серпнем, - спецпредставник ОБСЄ

Про це заявив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікко Кіннунен.

"Протягом перших двох тижнів вересня 2021 року Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляла в середньому про 273 порушення режиму припинення вогню за день, що приблизно на 30% більше, ніж у серпні. Я особливо шкодую про зростання кількості жертв серед цивільного населення: це 11 осіб у серпні, що є найбільшою кількістю жертв за місяць із липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За його словами, учасники робочої групи ТКГ із безпеки продовжили роботу над проектом доповнення до угоди про посилення режиму припинення вогню, проте все ще присутні розбіжності щодо нового механізму координації та верифікації.



Учасники економічної групи обговорили різні аспекти водопостачання ОРДЛО, торкнулися екологічних аспектів, питання пенсій та мобільного зв'язку.