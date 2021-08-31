В зоні проведення ООС три обстріли від початку доби, - штаб
31 серпня окупанти тричі обстріляли позиції ООС під Широкіним, Новозванівкою та Нью-Йорком станом на 7 ранку
Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.
"Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
В околицях Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
- 30 серпня внаслідок обстрілу на Донбасі один військовий загинув, інший поранений
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