В зоні проведення ООС три обстріли від початку доби, - штаб

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.



"Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.



У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Поблизу Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.



В околицях Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.



За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

30 серпня внаслідок обстрілу на Донбасі один військовий загинув, інший поранений