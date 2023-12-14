В зону ППО Південної Кореї увійшли китайські та російські літаки

Про це інформує Yonhap, посилаючись на представника сеульського Об'єднаного комітету начальників штабів.

Вказано, що російські та китайські військові літаки без попередження увійшли в зону у Східному морі та покинули її зі сходу від найсхідніших острівців Токто.

Літаки не порушили повітряний простір Південної Кореї, але країна на випадок непередбачених обставин підняла свої винищувачі для вжиття тактичних заходів.

"Зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором, але окреслена для того, щоб закликати іноземні літаки ідентифікувати себе, щоб запобігти випадковим зіткненням", - йдеться у повідомленні.

Південна Корея через пряму військову лінію висловила протест Китаю.