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Головна війна з Росією В ЗСУ показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю

В ЗСУ показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю

16 липня, 2022 субота
11:05
війна з Росією ЗСУ

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв перевірив, як укріплюються оборонні позиції на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє командування об'єднаних сил ЗСУ у facebook.   

За його словами, на всіх без винятку ділянках у Північній операційній зоні обстановка повністю контролюється.

"Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках. Наші військовослужбовці отримують все необхідне для виконання поставлених завдань", - сказав Наєв. 

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Білорусь
ЗСУ
Волинь
Житомирщина
Сергій Наєв
Військові новини
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