В ЗСУ показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв перевірив, як укріплюються оборонні позиції на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє командування об'єднаних сил ЗСУ у facebook.
За його словами, на всіх без винятку ділянках у Північній операційній зоні обстановка повністю контролюється.
"Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках. Наші військовослужбовці отримують все необхідне для виконання поставлених завдань", - сказав Наєв.
- 9 липня Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю.
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