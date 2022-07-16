Про це повідомляє командування об'єднаних сил ЗСУ у facebook.

За його словами, на всіх без винятку ділянках у Північній операційній зоні обстановка повністю контролюється.

"Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках. Наші військовослужбовці отримують все необхідне для виконання поставлених завдань", - сказав Наєв.

9 липня Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю.

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