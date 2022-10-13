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"Вадуц" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч Ліги конференцій

13 жовтня, 2022 четвер
08:00
Спорт Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)

Сьогодні, 13 жовтня, у 3-му турі групового раунду Ліги конференцій СК "Дніпро-1" зіграє проти "Вадуца" у Ліхтенштейні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц"  (Ліхтенштейн). 

Після 3-го туру нідерландці очолили квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 4 набраних пунктів. "Аполлон" з 1 балом йде останнім. "Вадуц" - третій - 2 очки.

Ліга конференцій

Група E. 4-й тур

13 жовтня

"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Дніпро-1" (Україна)

Вадуц, стадіон "Рейнпарк Штадіон"

Початок - 22:00

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