"Вадуц" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
Сьогодні, 13 жовтня, у 3-му турі групового раунду Ліги конференцій СК "Дніпро-1" зіграє проти "Вадуца" у Ліхтенштейні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 3-го туру нідерландці очолили квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 4 набраних пунктів. "Аполлон" з 1 балом йде останнім. "Вадуц" - третій - 2 очки.
Ліга конференцій
Група E. 4-й тур
13 жовтня
"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Дніпро-1" (Україна)
Вадуц, стадіон "Рейнпарк Штадіон"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 6 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" зіграв внічию з ліхтенштейнським "Вадуцом".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.14
Купівля 40.14Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе