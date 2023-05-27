Вагнерівці почали залишати свої позиції у Бахмуті, - розвідка Британії
Найманці ПВК Вагнера залишили частину своїх позицій у Бахмуті на Донеччині та передали їх підрозділам регулярної армії РФ
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська військова розвідка припускає, що сили ПВК Вагнера почали відступати з частини своїх позицій навколо Бахмута.
Так, 25 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що найманці почали виходити з міста на Донеччині та почали передавати позиції підрозділам регулярної російської армії. За його словами процес триватиме до 1 червня.
Британські аналітики додали, що ротацію військ РФ підтвердили у Міноборони України. Також вони припускають, що 24 травня у Бахмут увійшли угрупування "ДНР" для початку розмінування.
Водночас частини 31-ї бригади повітряно-десантних військ РФ, ймовірно, перекидають з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута. Це відбувається на тлі того, як українські сили зайняли 20 км кв. на флангах поблизу міста.
"Ротація найманців Вагнера триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута. Попри триваючу ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, ПВК Вагнера, ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення сил", - підсумували у британській розвідці.
- 27 травня Інститут вивчення війни констатував, що українські військові фактично перехопила ініціативу у боях навколо Бахмута.
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