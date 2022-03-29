"Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Зазначають, що через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії.

"Очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники показали жетони знищених "вагнерівців", які воюють у складі російської армії.

Додамо, ПВК "Вагнер" пов'язують з іменем особистого кухаря Путіна Євгена Пригожина, щодо якого введено санкції, як представника найближчого оточення президента Росії.