"Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом, – Міноборони Великої Британії
Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже розгорнута на Сході України
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Зазначають, що через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії.
"Очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, українські розвідники показали жетони знищених "вагнерівців", які воюють у складі російської армії.
- Додамо, ПВК "Вагнер" пов'язують з іменем особистого кухаря Путіна Євгена Пригожина, щодо якого введено санкції, як представника найближчого оточення президента Росії.
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