Українські розвідники показали жетони знищених "вагнерівців", які воюють у складі російської армії

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Еспресо.TV

"Поповнюючи резерви окупаційних військ, Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора. Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів", - йдеться у повідомленні українських розвідників.

ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, ПВК "Вагнер" пов'язують з іменем особистого кухаря Путіна Євгена Пригожина, щодо якого введено санкції, як представника найближчого оточення президента Росії.

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