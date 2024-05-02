Власник PornHub зареєструвався в Україні як платник ПДВ, – Гетманцев
Компанія Ethical Capital Partners, яка є власником сервісу PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні
Про це повідомив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.
"Дякую PornHub за повагу до наших податкових законів... Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", - написав він.
Нардеп нагадав, що наразі триває кампанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.
Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку, зазначив Гетманцев. Ідеться про Google, Apple, META platforms і Valve corporation.
Довідка: PornHub – один із найбільш популярних у світі сервісів, який містить порнографічні матеріали. Був створений у 2007 році в Канаді.
- У 2022 році українець Леонід Радвінський, який створив сервіс для дорослих OnlyFans, став одним із найбільш високооплачуваних власників інтернет-стартапів у Британії.
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