Власник PornHub зареєструвався в Україні як платник ПДВ, – Гетманцев

Про це повідомив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

"Дякую PornHub за повагу до наших податкових законів... Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", - написав він.

Нардеп нагадав, що наразі триває кампанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.

Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку, зазначив Гетманцев. Ідеться про Google, Apple, META platforms і Valve corporation.

Довідка: PornHub – один із найбільш популярних у світі сервісів, який містить порнографічні матеріали. Був створений у 2007 році в Канаді.