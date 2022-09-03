Українець, що створив сервіс для дорослих OnlyFans, став одним з найбільш високооплачуваних власників інтернет-стартапів у Британії
Власник сервісу OnlyFans, уродженець України Леонід Радвінський, отримає понад $500 млн непередбаченого прибутку за два роки
Про це пише Financial Times.
Розмір дивідендів, який отримає власник сервісу підписки на ексклюзивний контент, розкрили британська компанія в четвер, коли вона повідомила про семиразове збільшення прибутку.
Розмір дивідендів Радвінському за 2021 рік становлять $284 млн, за поточний рік — $233 млн. Це робить Радвінського одним із найбільш високооплачуваних власників інтернет-стартапів у Британії та підкреслюють вибухове зростання OnlyFans під час пандемії коронавірусу.
У своєму річному звіті компанія повідомила, що прибуток до оподаткування за рік до листопада 2021 року зріс із $61 млн до $433 млн, а виручка — з $358 млн до $932 млн.
Загалом користувачі OnlyFans витратили майже $4,8 млрд на передплату на платформі в 2021 році, більша частина з них дісталася безпосередньо авторам контенту — платформа забирає собі лише 20%.
Як пише видання, прибуток OnlyFans зараз набагато перевищує доходи материнської компанії Pornhub та YouPorn — MindGeek.
Раніше Forbes оцінив у $1,8 млрд статки власника OnlyFans Леоніда Радвінського. Радвінському належить близько 75% компанії Fenix International, до структури якої входить сервіс OnlyFans.
Про Радвинського відомо мало — на особистому сайті власника OnlyFans йдеться, що він "іммігрант з України в першому поколінні".
- Відзначимо, у травні платформа для дорослих OnlyFans, відома своїм контентом еротичного характеру, переказала у держбюджет України кошти у розмірі $305 тис.
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