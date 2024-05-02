Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За добу Сили оборони відбили 31 атаку на Авдіївському напрямку й завдали ударів по 9 районах зосередження військових РФ

За добу Сили оборони відбили 31 атаку на Авдіївському напрямку й завдали ударів по 9 районах зосередження військових РФ

2 травня, 2024 четвер
19:44
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Протягом останньої доби на фронті було зафіковано 106 бойових зіткнень. Українські військові завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу РФ та 1 зенітно-ракетному комплексу противника

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 травня.

Ворог завдав 2 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті та обстріли території України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка та Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 3 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

  • Протягом доби 1 травня на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Одещина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
Слобожанщина
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
окупанти, орки
1 травня, 2024 середа
Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ: у ГУР назвали причини
Сергій Гузь
Автор Сергій Гузь
2 травня, 2024 четвер
У МЗС не знали про Директиву Ради Європи про біженців?
Фейк, Росія
1 травня, 2024 середа
"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
2 травня
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Неповоротка юстиція серед інституційного свавілля
19:53
зерно, зернова угода
Аграрії просять уряд продовжити бронювання працівників від мобілізації на три місяці
19:41
світ Киргизстан ДТП діти
У Киргизстані вантажівка в'їхала в гурт школярів під час свята: постраждали 29 дітей
19:40
Instagram ввів санкції проти Pornhub
Власник PornHub зареєструвався в Україні як платник ПДВ, – Гетманцев
19:22
Фінляндія та Швеція
У Швеції розпочались навчання НАТО, на яких відпрацьовують підтримку підрозділів США
19:00
Раян Гарсія (в центрі) та Девін Хейні
Боксер, який завдав першої поразки кривднику Ломаченка, провали тест на допінг
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 799-го дня війни: перспективи знищення Кримського мосту та ураження російського ЗРК "Бук" бійцями ССО
18:56
Авріл Хейнс
Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України
18:44
РФ таємно постачає КНДР нафту попри обмеження ООН, - Білий дім
18:37
Огляд
ракета "Довгий Нептун"
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
18:17
діти, злочини росії
Катар знайшов важелі впливу на РФ щодо повернення депортованих українських дітей, – Лубінець
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Життя в умовах невизначеності
18:04
Оновлено
обстріл Харківщини
РФ ударила по Дергачах на Харківщині: серед постраждалих – вісім дітей
18:03
Тарас Кремінь
У 2023 році в ефірах загальнонаціональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні, - мовний омбудсмен Кремінь
18:01
Газпром
Газпром у 2023 році недоотримав майже $20 млрд
17:53
Юлія Свириденко
В уряді назвали напрями економіки, які потребують найбільших інвестицій
17:43
Естонський депутат задля збору грошей на ЗСУ приїхав велосипедом з Таллінна до Києва
Естонський депутат задля збору грошей на ЗСУ приїхав велосипедом з Таллінна до Києва
17:37
Китай
Китай попередив, що вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на санкції США
17:35
Збірна України з волейболу
Лідери збірної України з волейболу відмовилися грати за команду в новому сезоні
17:33
Вірменія Україна Дмитро Кулеба
Ситуація в Україні та на Південному Кавказі: Кулеба провів консультації з очільником МЗС Вірменії
17:23
Володимир Зеленський
Ситуація на фронті, фортифікації, графіки надходження зброї: Зеленський провів засідання Ставки
17:21
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Ми ввійшли у цікаву геополітичну гру: Defence Express про заяву Макрона щодо можливого введення іноземного військового контингенту в Україну
17:13
На фото: кадр з фільму "Нам своє робить"
Вийшов тизер документального фільму "Нам своє робить" про гумор в армії
17:12
Непокаране зло повертається
Російські бойовики проводять "лекції" для школярів на ТОТ Херсонщини, - Спротив
17:09
опалення
Нафтогаз пояснив, завдяки чому Україна успішно пройшла опалювальний сезон
16:59
Грузія
М'яч на вашому боці: Брюссель попередив Грузію про загрозу зриву інтеграції в ЄС
16:47
На фото: Андрій Науменко з гурту Nahaba
Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2024 з гурту Nahaba Науменко служить у Повітряних силах
16:45
Експодатківець через старі зв'язки "продавав" посади ухилянтам: СБУ та Нацполіція викрили 8 схем уникнення мобілізації
16:43
Ексклюзив
Будинок профспілок в Одесі , травень 2014 року
"Основні фігуранти досі не покарані": журналістка Казанжи про події у Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року
16:37
Андрій Пишний
Глава НБУ Пишний оцінив, чи покриють заморожені активи РФ збитки від війни
16:25
Емманюель Макрон і Олаф Шольц
Безпека та політика щодо Китаю: Макрон та Шольц зустрінуться перед візитом Сі у Францію, - Politico
16:19
Укрзалізниця зафіксувала зростання пасажиропотоку: названо найпопулярніші напрямки
16:10
TikTok
TikTok поверне пісні Біллі Айліш і Аріани Гранде після укладання нової угоди з Universal
16:09
Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії Рінкевичс заявив, що переговори про вступ України до ЄС будуть складними, але розпочати їх можна вже в червні
16:08
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
У ДПСУ розповіли, на якому напрямку Росія застосовує найбільше ДРГ
16:07
OPINION
Віталій Гайдукевич
Акваріум гупі
15:51
Окупанти
Росіяни з грудня ймовірно стратили 15 українських військових під час спроби здатися в полон, - Human Rights Watch
15:51
Еммануель Макрон
Макрон розповів, за яких умов в Україну можуть відправити війська НАТО
15:49
прикордонник
Для частини українців можуть змінити правила перетину кордону, – ДПСУ
15:45
Ексклюзив
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
Достатньо одіозна фігура: релігієзнавиця Филипович про митрополита УПЦ МП Луку, який отримав підозру від СБУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV