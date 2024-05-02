РФ таємно постачає КНДР нафту попри обмеження ООН, - Білий дім

Про це повідомив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає Reuters.

"У той самий час, коли Москва наклала вето на продовження мандата комісії (ООН з моніторингу санкцій проти КНДР, - ред.), Росія доставляла очищену нафту з порту "Східний" до КНДР", - сказав він.

За його словами, лише в березні Північна Корея отримала від Росії понад 165 тис. барелів нафти, а якщо враховувати близьке розташування комерційних портів держав, РФ такі дії може робити "нескінченно довго".

Відомо, що відповідно до санкцій ООН, Північна Корея має право імпортувати не більше 500 тис. барелів нафтопродуктів на рік.

Кірбі запевнив, що Сполучені Штати Америки будуть накладати санкції "проти тих, хто працює над сприянням передачам зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".