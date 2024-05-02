РФ таємно постачає КНДР нафту попри обмеження ООН, - Білий дім
Російська Федерація таємно постачає очищену нафту Північній Кореї в обсягах, які порушують встановлені Радою безпеки ООН обмеження. Це може стати причиною запровадження нових санкцій
Про це повідомив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає Reuters.
"У той самий час, коли Москва наклала вето на продовження мандата комісії (ООН з моніторингу санкцій проти КНДР, - ред.), Росія доставляла очищену нафту з порту "Східний" до КНДР", - сказав він.
За його словами, лише в березні Північна Корея отримала від Росії понад 165 тис. барелів нафти, а якщо враховувати близьке розташування комерційних портів держав, РФ такі дії може робити "нескінченно довго".
Відомо, що відповідно до санкцій ООН, Північна Корея має право імпортувати не більше 500 тис. барелів нафтопродуктів на рік.
Кірбі запевнив, що Сполучені Штати Америки будуть накладати санкції "проти тих, хто працює над сприянням передачам зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".
- За даними Державного департаменту США, Північна Корея з вересня минулого року доставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.
- 25-27 березня директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін відвідав Північну Корею, де обговорив шляхи посилення співпраці диктатур "у відповідь на постійні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил".
- 27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю, прискоривши темпи поставок після того, як Путін провів саміт з Кім Чен Ином у вересні.
- Після того, як Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження мандату групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва більше не приховує військової співпраці з КНДР.
- 28 березня Білий дім засудив накладення Росією вето на резолюцію Організації Об'єднаних Націй, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї.
- 29 березня в ООН зазначили, що попри припинення роботи групи експертів з моніторингу за дотриманням санкцій проти КНДР, відповідну роботу продовжить Комітет Радбезу з питань санкцій стосовно Північної Кореї.
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