Боксер, який завдав першої поразки кривднику Ломаченка, провали тест на допінг

Про це президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман написав у мережі X.

За його словами, WBC отримала від VADA (Волонтерської антидопінгової асоціації) підтвердження, що Гарсія перед поєдинком з Хейні здав позитивний тест на допінг.

"WBC отримала повідомлення від VADA про несприятливі результати тестів Раяна Гарсії, які він здав перед боєм проти Хейні. Процедура розгляду справи розпочинається негайно. Більше інформації згодом", — написав Сулейман.

За інформацією інсайдера Майка Коппінджера, у тесті американського боксера напередодні бою виявили остарін, а у пробі від 19 квітня знайшли норандростерон, наявність якого не була підтверджена повторним аналізом.

20 квітня Раян Гарсія тричі відправив Девіна Хейні у нокдаун та переміг роздільним рішенням суддів. Попри першу поразку в кар'єрі, Хейні зберіг титул чемпіона світу WBC в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), оскільки Гарсія не вклався у ліміт вагової категорії.

У травні 2023 року Девін Хейні переміг за очками Василя Ломаченка з України у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).