У Киргизстані вантажівка в'їхала в гурт школярів під час свята: постраждали 29 дітей
У Киргизстані під час конкурсу вантажівка наїхала на гурт підлітків віком від 9 до 16 років. Госпіталізовано семеро дітей, четверо у тяжкому стані
Про це повідомляє видання 24.kg.
Як йдеться в повідомленні, юрбу дітей протаранила вантажівка, з якої мали роздавати морозиво. Водій залишив вантажівку на схилі і вона скотилася донизу, коли школярі декламували уривки з епосу Манас.
Внаслідок аварії 29 учнів середньої школи, віком від 9 до 16 років, потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
11 дітей отримали допомогу на місці та їх відправили на амбулаторне лікування, решту госпіталізували.
Голова МОЗ Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв пізніше заявив, що до лікарень, куди госпіталізували дітей, вилетіла санітарна авіація з медикаментами. Він додав, що у реанімації семеро дітей, четверо з них у тяжкому стані. У дітей черепно-мозкові травми та ушкодження живота.
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