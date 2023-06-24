Про це заявив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Він стверджує, що правоохоронні органи та влада "вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення". Також Артамонов закликав місцевих жителів не покидати домівок й утриматися від поїздок на будь-якому транспорті.

Перед цим у мережі почали з'являтися фотографії військової колони, як стверджується, неподалік села Красне Липецької області. Від нього до Москви - менш як 400 кілометрів.

За словами губернатора області, ситуація перебуває під контролем та якихось збоїв у роботі критичної інфраструктури немає.

"З ночі ми з командою та представниками всіх відомств перебуваємо в оперштабі. На зв'язку з усіма главами районів та службами. Усі працюють чітко та злагоджено", - сказав він.

Артамонов нагадав мешканцям про рекомендацію не залишати свої будинки та відмовитись від поїздок на будь-якому транспорті.

"Розумію всі незручності, але переконливо прошу допомогти нам і наслідувати ці рекомендації. Друзі, сподіваюся на ваше розуміння та розсудливість", - написав він.