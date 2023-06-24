Вагнерівці зайняли село у Липецькій області та просуваються все ближче до Москви, - росЗМІ
Російські ЗМІ публікують відео і фото вагнерівців, які зайшли у село Красне Липецької області. Влада підтвердила рух колон військ ПВК Вагнера на території регіону
Про це заявив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.
Він стверджує, що правоохоронні органи та влада "вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення". Також Артамонов закликав місцевих жителів не покидати домівок й утриматися від поїздок на будь-якому транспорті.
Перед цим у мережі почали з'являтися фотографії військової колони, як стверджується, неподалік села Красне Липецької області. Від нього до Москви - менш як 400 кілометрів.
За словами губернатора області, ситуація перебуває під контролем та якихось збоїв у роботі критичної інфраструктури немає.
"З ночі ми з командою та представниками всіх відомств перебуваємо в оперштабі. На зв'язку з усіма главами районів та службами. Усі працюють чітко та злагоджено", - сказав він.
Артамонов нагадав мешканцям про рекомендацію не залишати свої будинки та відмовитись від поїздок на будь-якому транспорті.
"Розумію всі незручності, але переконливо прошу допомогти нам і наслідувати ці рекомендації. Друзі, сподіваюся на ваше розуміння та розсудливість", - написав він.
- Протягом 24 червня вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, вже також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухаються на Москву. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе