Вакарчук виступив на звільненій від окупантів Чорнобильській АЕС. Відео

Про це Святослав Вакарчук повідомив на сторінці у фейсбук.

Сьогодні, 13 травня, фронтмен гурту "Океан Ельзи" відвідав ЧАЕС та виконав декілька пісень.

Святослав Вакарчук поділився своїми враженнями про такий незвичний концерт.

"Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції.

Неймовірні працівники – сміливі і віддані своїй справі люди. Все буде добре!".

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