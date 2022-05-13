Вакарчук виступив на звільненій від окупантів Чорнобильській АЕС. Відео
Для працівників Святослав Вакарчук виконав пісню "Все буде добре"
Про це Святослав Вакарчук повідомив на сторінці у фейсбук.
Сьогодні, 13 травня, фронтмен гурту "Океан Ельзи" відвідав ЧАЕС та виконав декілька пісень.
Святослав Вакарчук поділився своїми враженнями про такий незвичний концерт.
"Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції.
Неймовірні працівники – сміливі і віддані своїй справі люди. Все буде добре!".
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