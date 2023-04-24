Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"24 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким директора приватного акціонерного товариства визнано винуватим у незаконному заволодінні коштами державного підприємства на суму 43,5 млн грн та засуджено до 12 років позбавлення волі", - пише пресслужба.

Повідомляється, що за вироком суду зловмисника визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Директору ПАТ призначено покарання у виді 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки з конфіскацією всього майна.

Крім того, ВАКС змінив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави, застосований згідно з ухвалою Солом’янського райсуду міста Києва від 9 вересня 2018 року, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Кошти, які внесли в заставу - 1,58 млн грн, направлять в дохід держави.

Нагадаємо, що посадовець у 2016-2017 роках здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань та призупинив транспортування аміаку через аміакопровід. Так він намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду чинного на той час тарифу за надання послуг.

Однак замість підвищення тарифів ексдиректор досяг іншого результату - винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення 1,5 млн доларів США збитків з ДП "Укрхімтрансаміак" на користь російського підприємства, яке було реально виконано.