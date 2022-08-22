Збитки на $1,5 млн: екскерівнику держпідприємства, який невдало шантажував російських партнерів, оголосили підозру
Через рішення посадовця зупинити транспортування російського аміаку Міжнародній комерційний арбітраж стягнув 1,5 млн доларів з ДП “Укрхімтрансаміак" на користь російського підприємства
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому директору ДП "Укрхімтрансаміак" повідомлено про підозру у службовій недбалості.
За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід. Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду чинного на той час тарифу на надання послуг.
Однак замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату – винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення 1,5 млн доларів США збитків з ДП "Укрхімтрансаміак" на користь російського підприємства. Це рішення було виконано.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ.
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