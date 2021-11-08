ВАКС заочно арештував ексміністра оборони часів Януковича Дмитра Саламатіна
Вищий антикорупційний суд заочно арештував ексміністра часів президентства Віктора Януковича Дмитра Саламатіна
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
"ВАКС заочно арештував Саламатіна, якого підозрюють у розтраті коштів", - сказав співрозмовник видання.
Крім того, у САП повідомили про заочний арешт одного з екскерівників "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова.
Саламатіна та Перегудова підозрюють в розтраті понад $23,87 млн.
За версією слідства, вони уклали агентську угоду із офшорною компанією General Dynamics Ltd. Фірма допомагала підписувати договори з міністерством оборони Казахстану.
У підсумку компанія не виконала свої зобов'язань, але гроші отримала.
- Нагадаємо, Дмитру Саламатіну повідомили про підозру у березні 2019 року. Йому інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
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