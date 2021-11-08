ВАКС заочно арештував ексміністра оборони часів Януковича Дмитра Саламатіна

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"ВАКС заочно арештував Саламатіна, якого підозрюють у розтраті коштів", - сказав співрозмовник видання.



Крім того, у САП повідомили про заочний арешт одного з екскерівників "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова.

Саламатіна та Перегудова підозрюють в розтраті понад $23,87 млн.

За версією слідства, вони уклали агентську угоду із офшорною компанією General Dynamics Ltd. Фірма допомагала підписувати договори з міністерством оборони Казахстану.

У підсумку компанія не виконала свої зобов'язань, але гроші отримала.