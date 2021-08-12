Вакцини Pfizer та Moderna дозволили використовувати для щеплення вагітних, – CDC
Американські органи охорони здоров’я закликали вагітних жінок вакцинуватися від COVID-19
Про це йдеться у повідомленні Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), передає Радіо Свобода.
Як зазначається, дані останніх досліджень показують, що вакцини не збільшують ризик викидня.
Директорка CDC Рошель Валенскі заявила 11 серпня, що агенція заохочує пройти вакцинацію всіх вагітних жінок, тих, які планують завагітніти, а також тих, хто годує грудьми.
За даними науковців, аналіз поточних даних виявив, що не спостерігається підвищеного ризику викидня серед майже 2500 вагітних жінок, які отримали вакцини Pfizer чи Moderna до 20 тижня вагітності.
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