Валютний ринок реагує здешевленням гривні на напружену геополітичну ситуацію, – Несходовський
Після переговорів щодо безпекових питань між США та Росією вторгнення з боку РФ на Україну стало ще більш реальним, і це негативно впливає на валютний ринок
Про це директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський заявив в ефірі програми "Великий ефір" на Еспресо.TV.
"США чітко визначили свої позиції щодо можливого вступу України в НАТО, про захист України у випадку російського вторгнення. Але разом з тим їхні заяви, що це вторгнення більш імовірне, ніж, умовно кажучи ще тиждень назад. Відтак, у нас почала змінюватися ситуація на валютному ринку", – сказав він.
Як відзначив Несходовський, нерезиденти починають скорочувати портфелі своїх інвестицій в українські цінні папери, що відображається на курсі долара в Україні.
"Для нас це не дуже добре, оскільки ціна на газ зараз дуже висока. Якщо будемо його зараз купувати, доведеться викласти більше гривні", – пояснив експерт.
- Нагадаємо, курс гривні на міжбанку в п’ятницю перетнув психологічну межу в 28 грн/долар.
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