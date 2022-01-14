Валютний ринок реагує здешевленням гривні на напружену геополітичну ситуацію, – Несходовський

Про це директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський заявив в ефірі програми "Великий ефір" на Еспресо.TV.



"США чітко визначили свої позиції щодо можливого вступу України в НАТО, про захист України у випадку російського вторгнення. Але разом з тим їхні заяви, що це вторгнення більш імовірне, ніж, умовно кажучи ще тиждень назад. Відтак, у нас почала змінюватися ситуація на валютному ринку", – сказав він.



Як відзначив Несходовський, нерезиденти починають скорочувати портфелі своїх інвестицій в українські цінні папери, що відображається на курсі долара в Україні.



"Для нас це не дуже добре, оскільки ціна на газ зараз дуже висока. Якщо будемо його зараз купувати, доведеться викласти більше гривні", – пояснив експерт.

Нагадаємо, курс гривні на міжбанку в п’ятницю перетнув психологічну межу в 28 грн/долар.