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Готуємо вдома домашні вареники зі свіжої капусти

6 січня, 2024 субота
12:00
рецепти вареники

Домашні вареники зі свіжої капусти дуже апетитні та ситні. Заварне тісто замішується на окропі

Інгредієнти для вареників з капустою:

рецепт вареників з капустою

Для тіста:

  • пшеничне борошно - 400 г 
  • курячі яйця - 1 шт.
  • вода - 200 мл
  • олія - 1 стол. л.
  • сіль - 0.5 чайн. л.

Для начинки:

  • капуста білокачанна - 500 г
  • цибуля ріпчаста (1 великого розміру або 2 середнього)
  • морква (велика) - 1 шт.
  • сіль за (смаком)
  • цукор - 0.5 чайн. л.
  • перець чорний мелений - за смаком
  • олія - 3 стол. л.

Покроковий рецепт приготування вареників з капустою:

  • наріжте капусту тонкою соломкою 
  • трохи помніть її руками
  • у глибоку сковороду налийте рафіновану олію
  • добре розігрійте
  • викладіть капусту
  • обсмажуйте приблизно 7-10 хв на мінімальному вогні під кришкою, доки вона не стане м'якою
  • помийте та очистіть моркву
  • натріть її на великій тертці 
  • відправте до капусти
  • перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 10 хв
  • очищену цибулю наріжте дрібно на кубики (чим дрібніше вона буде нарізана, тим смачнішою буде)
  • додайте до решти овочів у сковороду
  • перемішайте
  • тушкуйте під кришкою ще 10 хв
  • додайте цукор, сіль, мелений чорний перець
  • тушкуйте ще 5-7 хв
  • готовність капусти перевіряйте по найтовстіших шматочках
  • перекладіть готову начинку у відповідну ємність 
  • залиште остигати
  • борошно просійте в широку миску або гіркою на підготовлену поверхню посередині зробіть поглиблення
  • яйце розбийте в окрему ємність
  • додайте щіпку солі та ложку олії без запаху
  • злегка збовтайте яєчну суміш вилкою
  • вилийте в борошно
  • перемішайте ложкою
  • влийте окріп, активно замішуючи тісто ложкою
  • коли тісто охолоне, продовжуйте вимішувати тісто вже руками
  • накрийте ємність із тістом рушником або плівкою
  • залиште відпочити на 20-40 хв
  • робочу поверхню припиліть борошном
  • частину тіста викладіть на робочу поверхню і знову добре вимісіть
  • розкачайте його до товщини кілька міліметрів 
  • за допомогою підходящої склянки видавіть тісто на кружечки
  • на кожен кружечок посередині покладіть чайну ложку начинки
  • зліпіть вареники у формі півмісяця
  • закип'ятіть воду у великій каструлі
  • води має бути багато, щоб вареники плавали вільно та не злипалися 
  • посолити її
  • закиньте в каструлю з водою вареники
  • одразу перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна
  • коли вони закиплять, зменшіть вогонь до мінімального та варіть близько 5 хв.
  • готові вареники подавайте з олією, сметаною або підсмаженою цибулею.

Смачного!

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