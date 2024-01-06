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Готуємо вдома домашні вареники зі свіжої капусти
Домашні вареники зі свіжої капусти дуже апетитні та ситні. Заварне тісто замішується на окропі
Інгредієнти для вареників з капустою:
Для тіста:
- пшеничне борошно - 400 г
- курячі яйця - 1 шт.
- вода - 200 мл
- олія - 1 стол. л.
- сіль - 0.5 чайн. л.
Для начинки:
- капуста білокачанна - 500 г
- цибуля ріпчаста (1 великого розміру або 2 середнього)
- морква (велика) - 1 шт.
- сіль за (смаком)
- цукор - 0.5 чайн. л.
- перець чорний мелений - за смаком
- олія - 3 стол. л.
Покроковий рецепт приготування вареників з капустою:
- наріжте капусту тонкою соломкою
- трохи помніть її руками
- у глибоку сковороду налийте рафіновану олію
- добре розігрійте
- викладіть капусту
- обсмажуйте приблизно 7-10 хв на мінімальному вогні під кришкою, доки вона не стане м'якою
- помийте та очистіть моркву
- натріть її на великій тертці
- відправте до капусти
- перемішайте та тушкуйте під кришкою близько 10 хв
- очищену цибулю наріжте дрібно на кубики (чим дрібніше вона буде нарізана, тим смачнішою буде)
- додайте до решти овочів у сковороду
- перемішайте
- тушкуйте під кришкою ще 10 хв
- додайте цукор, сіль, мелений чорний перець
- тушкуйте ще 5-7 хв
- готовність капусти перевіряйте по найтовстіших шматочках
- перекладіть готову начинку у відповідну ємність
- залиште остигати
- борошно просійте в широку миску або гіркою на підготовлену поверхню посередині зробіть поглиблення
- яйце розбийте в окрему ємність
- додайте щіпку солі та ложку олії без запаху
- злегка збовтайте яєчну суміш вилкою
- вилийте в борошно
- перемішайте ложкою
- влийте окріп, активно замішуючи тісто ложкою
- коли тісто охолоне, продовжуйте вимішувати тісто вже руками
- накрийте ємність із тістом рушником або плівкою
- залиште відпочити на 20-40 хв
- робочу поверхню припиліть борошном
- частину тіста викладіть на робочу поверхню і знову добре вимісіть
- розкачайте його до товщини кілька міліметрів
- за допомогою підходящої склянки видавіть тісто на кружечки
- на кожен кружечок посередині покладіть чайну ложку начинки
- зліпіть вареники у формі півмісяця
- закип'ятіть воду у великій каструлі
- води має бути багато, щоб вареники плавали вільно та не злипалися
- посолити її
- закиньте в каструлю з водою вареники
- одразу перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна
- коли вони закиплять, зменшіть вогонь до мінімального та варіть близько 5 хв.
- готові вареники подавайте з олією, сметаною або підсмаженою цибулею.
Смачного!
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