Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Як смачно приготувати вареники з картоплею на кефірі
Інфографіка

Як смачно приготувати вареники з картоплею на кефірі

14 листопада, 2023 вiвторок
19:37
рецепти вареники

Вареники з картоплею на кефірі повернуть вас у безтурботне дитинство. Якщо ви хочете швидше дізнатися покроковий рецепт вареників з картоплею на кефірі - уважно читайте наш рецепт та дотримуйтесь усіх порад. Смачного!

Вареники з картоплею на кефірі

рецепт Вареників з картоплею на кефірі

Інгредієнти:

Тісто:

  • кефір - 170 мл 
  • дрібка соди
  • півтори столові ложки олії
  • борошно - 200 г 

Начинка:

  • чотири картоплини
  • одна цибуля ріпчаста
  • олія для обсмажування цибулі
  • сіль, чорний мелений перець (на свій смак)

Вареники з картоплею на кефірі покроковий рецепт:

  • всипаємо соду в кефір 
  • перемішуємо 
  • залишаємо на 5 хв.
  • вливаємо в суміш з кефіром олію 
  • поступово всипаємо просіяне борошно
  • викладаємо тісто на стіл
  • продовжуючи додавати борошно, замішуємо еластичну грудку, яка не липне до рук
  • накриваємо тісто серветкою 
  • залишаємо на одну годину
  • відварюємо картоплю в підсоленій воді
  • розминаємо в пюре
  • обсмажуємо цибулю до золотистого кольору на олії
  • змішуємо з пюре 
  • перчимо на свій смак
  • викладаємо тісто на стіл
  • тонко розкачуємо
  • вирізаємо кружальця
  • у серединку кожного кружальця кладемо начинку 
  • скріплюємо краї
  • у киплячу підсолену воду кладемо вареники з картоплею на кефірі
  • відварюємо п’ять хвилин після спливання
  • подаємо до столу.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
обстріл, ППО
14 листопада, 2023 вiвторок
Уночі ворог запустив декілька груп "шахедів": на Хмельниччині працювала ППО
Зустріч Блінкена з Єрмаком
14 листопада, 2023 вiвторок
Реформи, відбудова та відкриття одного з аеропортів: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Блінкеном
Сектор Гази
13 листопада, 2023 понедiлок
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію кількох високопоставлених керівників ХАМАСу
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 листопада
20:43
"Близькі друзі": в Instagram тепер можна створювати публікації, які побачить обмежене коло підписників
20:20
Аналітика
Сергій Згурець
Масова атака ударних дронів по ВПК Росії - це лише початок. Колонка Сергія Згурця
20:12
Огляд
ухилянти
Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Столітня війна
19:56
е-підпис
Крок до цифрового безвізу з ЄС: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу
19:55
Біньямін Нетаньягу
У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу
19:35
Ракетні війська уразили 17 артзасобів та 3 системи ППО росіян, - Генштаб
19:06
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Може стати гравцем світового рівня": Екстренер "Челсі" дав пораду Мудрику
19:05
війна з росією окуповані території діти
Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 629-го дня війни: українські війська витісняють російський флот із Криму та ще десятки танків Leopard від Німеччини
18:59
Угорщина та Росія підписали графік будівництва АЕС "Пакш II"
18:26
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Московський аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників
18:17
Валерій Залужний
Залужний обговорив з генералом Брауном плани на зиму, нагальні потреби й поточну ситуацію на фронті
18:12
Стіл із прапорцями Тайваню та України
Тайвань розвиватиме соціальні проєкти в Україні: підписано дві нові угоди
18:05
шахрай
В Україні активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни
18:02
OPINION
Анатолій Амелін
Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії
17:59
Київстар
До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
17:57
Верховна Рада
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
17:47
Росія війна в Україні кримінал Володимир Путін
Свобода за участь у війні в Україні. РосЗМІ озвучили імена вбивць і садистів, яких помилував Путін
17:40
Поверхня Марсу
У Китаї створили робота, який може генерувати кисень на Марсі
17:39
Зустріч Блінкена з Єрмаком
Експерт Хара розповів про головні цілі візиту Єрмака до США
17:36
ЗСУ
Кремінь: з початку року не надійшло жодної скарги на порушення закону про мову в ЗСУ
17:31
Бахмут
Росіяни намагаються перехопити ініціативу на півночі та півдні від Бахмута, - Сирський
17:20
Лучано Спаллетті
Євро-2024: Тренер збірної Італії вніс зміни до складу команди перед матчем з Україною
17:16
Сергій Пашинський
Крапка у "справі Майдану" буде поставлена, коли ми побачимо на лаві підсудних Януковича, - свідок
17:16
зерно, зернова угода
Україна та Британія досягли домовленості, яка зробить зерновий коридор доступнішим для експортерів
16:55
Пресреліз
Логотипи телеканалу Еспресо за 10 років
Просто Е: телеканал Еспресо змінив логотип
16:50
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Інформаційний вкид: Гуменюк про "скиглення" ворога щодо перерізаної логістики на лівому березі
16:50
Джо Байден
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
16:42
Артур Білан
"Дружина не хоче, щоб я потрапив на війну, чи "утилізацію": член збірної України з вуличної риболовлі не повернувся з ЧС в Італії
16:23
Рустем Умєров
"Було проігноровано всі правила маскування": Умєров про російський удар по 128-й ОГШБ
16:20
Єнс Столтенберг
ЗСУ були успішними в атаках на військово-морські об’єкти РФ у Криму, – Столтенберг
16:20
Нідерланди
Міністерка оборони Нідерландів назвала "творчою ідеєю" пропозицію часткового вступу України до НАТО
16:07
штучний інтелект
Нові правила YouTube: компанії звукозапису можуть вимагати видалити пісні, в яких ШІ генерує голоси співаків
16:06
OPINION
Петро Олещук
Підлеглий Орбана вирішує, чи місце Україні в ЄС
15:49
Естонія
В Естонії запустять першу українськомовну радіостанцію
15:47
Міністр фінансів США Єллен
США запровадили третій раунд санкцій проти ХАМАС
15:41
санкції проти Росії
Митники заявили про скорочення обсягу зовнішньої торгівлі Росії на 16%
15:37
Ексклюзив
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
15:20
Ексклюзив
втрати окупантів
Тактика мʼясних штурмів окупантів біля Бахмута продовжується, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV