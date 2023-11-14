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Як смачно приготувати вареники з картоплею на кефірі
Вареники з картоплею на кефірі повернуть вас у безтурботне дитинство. Якщо ви хочете швидше дізнатися покроковий рецепт вареників з картоплею на кефірі - уважно читайте наш рецепт та дотримуйтесь усіх порад. Смачного!
Вареники з картоплею на кефірі
Інгредієнти:
Тісто:
- кефір - 170 мл
- дрібка соди
- півтори столові ложки олії
- борошно - 200 г
Начинка:
- чотири картоплини
- одна цибуля ріпчаста
- олія для обсмажування цибулі
- сіль, чорний мелений перець (на свій смак)
Вареники з картоплею на кефірі покроковий рецепт:
- всипаємо соду в кефір
- перемішуємо
- залишаємо на 5 хв.
- вливаємо в суміш з кефіром олію
- поступово всипаємо просіяне борошно
- викладаємо тісто на стіл
- продовжуючи додавати борошно, замішуємо еластичну грудку, яка не липне до рук
- накриваємо тісто серветкою
- залишаємо на одну годину
- відварюємо картоплю в підсоленій воді
- розминаємо в пюре
- обсмажуємо цибулю до золотистого кольору на олії
- змішуємо з пюре
- перчимо на свій смак
- викладаємо тісто на стіл
- тонко розкачуємо
- вирізаємо кружальця
- у серединку кожного кружальця кладемо начинку
- скріплюємо краї
- у киплячу підсолену воду кладемо вареники з картоплею на кефірі
- відварюємо п’ять хвилин після спливання
- подаємо до столу.
Смачного!
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