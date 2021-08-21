Варфоломій та Епіфаній вшанували полеглих воїнів України та жертв Голодомору

Про це передає Еспресо.TV.



"Його Всесвятість та Його Блаженство звершили покладання квітів біля "Стіни пам’яті полеглих захисників України" та біля пам’ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу", - повідомляє пресслужба Київської митрополії.



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Нагадуємо, що в неділю, 22 серпня 2021 р., о 9:00 на території собору Святої Софії в місті Києві просто неба відбудеться урочиста божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі - вселенський Патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

















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