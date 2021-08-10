Вартість електроенергії в Україні зросла на 20% за тиждень, - Оператор ринку

Про це повідомляється в даних підприємства "Оператор ринку".



Крім того, на внутрішньодобовому ринку в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію за тиждень зросла на 29%, до 3269 грн за МВт-год.



Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.



Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продемонструвала стабільний рівень протягом тижня і склала 1647,46 грн за МВт-год.

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