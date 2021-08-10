Вартість електроенергії в Україні зросла на 20% за тиждень, - Оператор ринку
Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год
Про це повідомляється в даних підприємства "Оператор ринку".
Крім того, на внутрішньодобовому ринку в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію за тиждень зросла на 29%, до 3269 грн за МВт-год.
Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.
Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продемонструвала стабільний рівень протягом тижня і склала 1647,46 грн за МВт-год.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.68
Купівля 26.68Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе