"Вас використовують для ескалації і чергового кровопролиття": Залужний закликав жителів ОРДЛО не вірити брехні окупаційної влади

Про це йдеться у зверненні Залужного.



"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних Сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ", - заявив головнокомандувач ЗСУ.



Залужний наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій, адже це призведе до численних жертв серед цивільного населення. Єдиним варіантом деокупації є політико-дипломатичний шлях.



"Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю", - зауважив Залужний.



Також він додав, що попри провокації російських окупаційних військ українська армія не стріляє по житлових районах, де росіяни розмістили свої позиції.



"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій: не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв'язання чергового кровопролиття", - заявив Залужний.



Головнокомандувач ЗСУ додав, що неможливо спростувати всі фейки, які поширює ворожа пропаганда, тому потрібно дослухатися лише до інформації, що офіційно поширюється від надійних джерел.



"Закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України!" - сказав Залужний.







Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

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