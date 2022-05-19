Про це інформує в телеграмі акціонерне товариство Укрзалізниця.

В Укрзалізниці наголосили, що доправляють будь-який вантаж і груз-200 вже зачекався.

"Доставляємо та зберігаємо будь-який вантаж. Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає", – йдеться в повідомленні.

10 травня катарський телеканал Al Jazeera показав сюжет про знищених в Україні російських військових, тіла яких виявилися кинутими напризволяще РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb