"Ваш вантаж 200 чекає": Укрзалізниця третій місяць зберігає сотні тіл російських окупантів у рефрижераторах
Укрзалізниця вже третій місяць з початку повномасштабної війни зберігає у вагонах-рефрижераторах сотні тіл загиблих російських солдатів, яких рідні з РФ не забирають
Про це інформує в телеграмі акціонерне товариство Укрзалізниця.
В Укрзалізниці наголосили, що доправляють будь-який вантаж і груз-200 вже зачекався.
"Доставляємо та зберігаємо будь-який вантаж. Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає", – йдеться в повідомленні.
10 травня катарський телеканал Al Jazeera показав сюжет про знищених в Україні російських військових, тіла яких виявилися кинутими напризволяще РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.65
- Актуальне
- Важливе