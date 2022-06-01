Ватажка терористичної "ДНР" Пушиліна поранено, - радник очільника МВС Андрусів 

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив радник глави МВС України Віктор Андрусів.

"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", — написав Андрусів 1 червня.

Також про це написав радник голови МВС Антон Геращенко.

Інформацію зокрема подає видання РІА "Мелітополь".

"За непідтвердженою інформацією, головного клоуна так званої "ДНР" Пушиліна було поранено в місті Лиман Донецької області. А все відео, яке зараз публікується з ним — старі консерви", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, ворог закріплюється у центрі Сєвєродонецька, на Слов’янському та Лиманському напрямках здійснив перегрупування військ.

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