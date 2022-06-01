Ватажка терористичної "ДНР" Пушиліна поранено, - радник очільника МВС Андрусів
Дениса Пушиліна – колаборанта, який після смерті Захарченка називає себе керівником "ДНР" – поранили в Лимані
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив радник глави МВС України Віктор Андрусів.
"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", — написав Андрусів 1 червня.
Також про це написав радник голови МВС Антон Геращенко.
Інформацію зокрема подає видання РІА "Мелітополь".
"За непідтвердженою інформацією, головного клоуна так званої "ДНР" Пушиліна було поранено в місті Лиман Донецької області. А все відео, яке зараз публікується з ним — старі консерви", — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, ворог закріплюється у центрі Сєвєродонецька, на Слов’янському та Лиманському напрямках здійснив перегрупування військ.
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