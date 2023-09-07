Ватажок хунти дозволив скинутому президентові Габону виїхати за кордон

Про це пише France24.

"Він має свободу пересування... і може виїжджати за кордон, якщо бажає", - сказав Бріс Нгема.

За словами полковника Ульріха Манфумбі Манфумб, враховуючи стан здоров'я колишнього президента, він має право виїхати за кордон, якщо бажає провести медичне обстеження.

Зазначається, що Бонго переніс серйозний інсульт у жовтні 2018 року, який залишив його фізично неповноцінним, особливо важко рухати правою ногою та рукою.

Що відомо про переворот у Габоні

30 серпня у Габоні, що на західному узбережжі Центральної Африки, відбувся державний переворот: військові оголосили тимчасового керівника держави, законного президента тримали під домашнім арештом.

Очолив переворот проти Алі Бонго - генерал Бріс Нгема, скинувши президента незабаром після того, як його назвали переможцем спірних виборів.

Це був уже восьмий переворот у колишніх французьких колоніях в Африці за останні три роки.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уважно стежать за розвитком подій в Габонській Республіці, оскільки повідомлення про спробу силової зміни легітимної влади є "вкрай тривожними".

Натомість ненерал Бріс Нгема став тимчасовим президентом і пообіцяв повернути владу мирним жителям після вільних виборів, проте дату поки не назвав.