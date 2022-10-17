Вайлдер після перемоги нокаутом зухвало висловився про Усика
Американський боксер Деонтей Вайлдер висловив сумніви, що українець Олександр Усик дотримає слова та проведе проти нього бій
Слова американця передав інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
Таку заяву Деонтей Вайлдер зробив після перемоги нокаутом над фіном Робертом Геленіусом у першому раунді, яку він здобув 16 жовтня в Нью-Йорку.
"Я буду дуже здивований, якщо Усик дотримає свого слова. Подивимося, що з цього вийде. Ми маємо намір зв'язатися з його командою, а там буде видно", - сказав Вайлдер, який з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Він пообіцяв, що зустрінеться з американцем, якщо не вдасться домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з чинним володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.
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16 жовтня Деонтей Вайлдер переміг Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді та кинув виклик Олександру Усику.
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