Вайлдер після перемоги нокаутом зухвало висловився про Усика

Слова американця передав інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

Таку заяву Деонтей Вайлдер зробив після перемоги нокаутом над фіном Робертом Геленіусом у першому раунді, яку він здобув 16 жовтня в Нью-Йорку.

"Я буду дуже здивований, якщо Усик дотримає свого слова. Подивимося, що з цього вийде. Ми маємо намір зв'язатися з його командою, а там буде видно", - сказав Вайлдер, який з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Він пообіцяв, що зустрінеться з американцем, якщо не вдасться домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з чинним володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb