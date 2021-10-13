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Вайлдера на шість місяців відсторонили від боїв

13 жовтня, 2021 середа
19:12
Спорт Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер (праворуч)

Колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера на шість місяців відсторонили від боїв

Про це повідомляє Independent.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі і завершився в 11-му раунді.

Після сутички Вайлдер потрапив до лікарні з переломом руки. Американському боксеру зробили операцію. Після цього медики заборонили боксеру виходити в ринг в найближчі півроку.

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Бокс
операція
травми
Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер
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