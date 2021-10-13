Вайлдера на шість місяців відсторонили від боїв

Про це повідомляє Independent.



Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі і завершився в 11-му раунді.



Після сутички Вайлдер потрапив до лікарні з переломом руки. Американському боксеру зробили операцію. Після цього медики заборонили боксеру виходити в ринг в найближчі півроку.

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