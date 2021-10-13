Вайлдера на шість місяців відсторонили від боїв
Колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера на шість місяців відсторонили від боїв
Про це повідомляє Independent.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі і завершився в 11-му раунді.
Після сутички Вайлдер потрапив до лікарні з переломом руки. Американському боксеру зробили операцію. Після цього медики заборонили боксеру виходити в ринг в найближчі півроку.
- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.
- 13 жовтня стало відомо, що на Вайлдера після поразки від Ф'юрі чекає операція.
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